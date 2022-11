Aromaterapie a esenciální oleje – úvod do problematiky

S rozvojem poznatků v oblastech přírodních a lékařských věd a jednak zkušenostmi z oblasti lidového léčitelství se do popředí dostávají stále více alternativní možnosti zlepšení zdravotního stavu lidského organismu. Mezi léčitelské odbory, které zařazujeme do alternativní medicíny, patří například aromaterapie, fytoterapie, muzikoterapie, chromoterapie, terapie krystaly, muzikoterapie, fytoterapie či bioenergie. Dnes se blíže podíváme na aromaterapii, metodu, která využívá sílu aromat pocházejících z rostlinných zdrojů.

Aromaterapie je přírodní terapeutickou metodou léčení, která využívá léčivé účinky esenciálních olejů pro zlepšení a udržení zdravotního stavu člověka. Esenciální oleje slouží ke zlepšení celkového stavu organismu, tedy těla, duše i mysli.

Lidé využívali aromaterapii v podobě olejů a balzámů už před tisíci lety, hlavně v antických kulturách Číny, Indie a Egypta. Přírodní látky byly využívány k léčbě, dezinfekci ale také k uctění bohů při různých rituálech.

Než se pustíme do pozitivních účinků aromaterapie, zopakujme si, co jsou to vůbec esenciální nebo éterické oleje. Jsou to těkavé aromatické látky, které se získávají z rostlin destilací nebo extrakcí z různých částí rostlin jako listů, kořenů, plodů, květů či dokonce kůry. Jsou bohaté na různé účinné a léčivé látky jako estery, fenoly, terpeny či aldehydy. Jde o čistý přírodní produkt. Zde je důležité upozornit na tzv. vonné oleje - syntetické, tedy uměle vytvořené „náhrady“ esenciálních olejů, které nedokáží nahradit účinky přírodních olejů. Jde o umělé vonné kompozice, které obsahují chemické látky bez terapeutického účinku. Ale pojďme zpět k esenciálním olejům. Jelikož jde o silné koncentráty, které jsou ve vodě nerozpustné, v aromaterapii se používají nosiče jako oleje, tuky a alkohol, se kterými se esenciální olej bez ztráty účinku rozředí a nanese na konkrétní místo na těle (např. během masáže) anebo se přidává do koupele.

Moderní označení „aromaterapie“ známe od roku 1937, kdy bylo poprvé použito francouzským parfumérem René-Maurice Gattefossérom, v knize v níž popisuje léčivé účinky esenciálních olejů na lidský organismus. Gattefossé zjistil zajímavý fakt, že některé rostliny dokáží například léčit zranění. Při svých pokusech si totiž všiml hlavně léčivý účinek levandule na popáleniny a právě to ho motivovalo napsat zmíněnou knihu o léčbě rostlinami.

Působení aromaterapie na lidský organismus je ověřeno vědeckými studiemi. Bylo zjištěno, že vůně dokáže působit pozitivně na tzv. limbický systém mozku. Je to jakýsi emoční a čichový mozek, který způsobuje změny v oblasti pocitů a chování. Tato část mozku je zodpovědná za emoce a dlouhodobou paměť. To je tedy důvod, proč právě vůně dokáží vyvolat vzpomínky a s tím spojené emoce. Každá jedna vůně nese zprávu, která nás ovlivňuje jemným způsobem, proto pokud ucítíme tu „naši“ ihned se myšlenkou vrátíme např. do dětských časů, nebo se usmějeme, protože v nás vyvolá dobrou náladu.

Pozitivní účinky aromaterapie na zdraví:

Posilní účinek masáže

Správně provedená masáž uvolní bolest a tlak nejen ve svalech, ale i hluboko v naší mysli. Ten euforický pocit, poté jak nás opustila bolest způsobená zablokováním svalstvem, je prostě k nezaplacení. Správně zvoleným esenciálním olejem dokážeme přidat hodnotu nejen při klasické masáži, ale i lymfodrenáží či jiných masérských úkonech. Praxe ukazuje, že pravidelnou masáží s vhodnými esenciálními oleji rozředěný v kvalitním oleji dosáhneme zlepšení prokrvení v problémové oblasti, rozproudění lymfy a uvolnění svalů. A to není všechno, inhalací esencí při masáži má taková masáž pozitivní účinky i na naši mysl.

Esenciální oleje na celkovou podporu účinku masáží: borovice, máta, smrk, rozmarýn

Esenciální oleje při nedostatku energie: rozmarýn, pepř, tymián s citrusy

Esenciální oleje při otocích: jalovec, citrón

Upokojí duši a zmírní stres

Uspěchaná doba s sebou přináší řadu psychických problémů u mnoha z nás, nejčastěji je to např. chronická únava, vyčerpanost fyzická i psychická, pocity vyhoření nebo různé formy deprese či úzkosti. Aromaterapie pomůže uvolnit duševní napětí a zlepšit náladu právě díky správně zvoleným esencím. Sloučeniny nacházející se v některých esenciálních olejích dokáží eliminovat úzkost a zmírnit stres, tyto látky jsou označovány pojmem relaxanty.

Esenciální oleje na podporu účincích při stresu: heřmánek římský, jasmín, levandule

Zlepší paměť

S přibývajícími léty stále více lidí začíná trápit nedostatečná paměť. Nesouvisí to však jen s přibývajícími léty, ale také s běžnými starostmi a povinnostmi mladších ročníků. Problémy s pamětí mají dočinění s neschopností koncentrace, což si uvědomíme v práci, ale i při denních povinnostech. A právě zde nám může pomoci aromaterapie. Pravidelnou inhalací esenciálních olejů zlepšíme koncentraci a podle mnohých studií docílíme i zlepšení kapacity naší paměti.

Esenciální oleje na zlepšení paměti a koncentrace - rozmarýn, citrón, cypřiš, hřebíček, lemongrass

Urychlí léčbu

Správně zvolené esenciální oleje dokáží pozitivně podpořit proces hojení ran a zlepšit stav pokožky při kožních problémech. Esenciální oleje se dají zředěné aplikovat přímo na pokožku, přičemž je však na místě opatrnost, co se týče ředění a použití esencí.

Esenciální oleje na podporu regenerace problémové pokožky - levandule, heřmánek římský, růžové dřevo, pomeranč

Další terapeutické možnosti využití esenciálních olejů v aromaterapii

Esenciální oleje obsažené v rostlinných částech (květy, listy, stonky, semena, kořeny, plody apod.) vypadají jako malé olejové kapičky. Tyto esence z rostlin získávají například destilací vodní párou, při které se uvolní esenciální oleje, případně další metodou je lisování, tedy vytištění esenciálních olejů např. ze slupek citrusů pomerančů, citronů apod. Říká se, že na každou nemoc existuje nějaká rostlina. Podle odhadů na této planetě roste kolem 350 000 druhů rostlin, avšak pouze zlomek (5%) z nich jsou léčivé aromatické rostliny, ze kterých se dají získat esenciální oleje. Doposud existují záznamy o zhruba 3.000 olejích, přičemž asi 400 z nich využíváme běžně.

Naneštěstí dnešní doba je „postavena“ na chemikáliích a syntetických látkách, které nejenže nejsou kompatibilní s naším organismem, ale navíc poškozují naši přírodu. Výrobci nám je přidávají do potravin, kosmetiky, ale i do běžných denních produktů, které známe v domácnosti. Ptáte se proč? Odpověď je jasná. Protože tyto produkty mají dlouhou záruční lhůtu, mají vyváženou chuť či vůni tak, aby přesně působily na naše smysly, jejich výroba nepotřebuje žádné speciální drahé látky (proto například v laciné kosmetice nebo parfému skutečný esenciální olej nenajdete) a poté cena výsledného produktu je nízká, což zaujme klienta. Nebuďme však pesimističtí - osvěta o přírodě, zachování životního prostředí, návratu k přirozeným jednoduchým věcem, které znali již tisíce let před námi, ekologie, bio produkty - to vše mnohých z nás nutí zamyslet se a vybírat si podle kvality, složení, způsobu výroby apod., zda se to týká kosmetiky, léčiv, potravin a dalších komodit, které denně používáme v běžném životě. Je skutečně pozitivní, že nás je stále víc.

Zavedením aromaterapie do našeho života, nejenže zlepšíme naše zdraví, ale i ochráníme životní prostředí. Na našem e-shopu naleznete důležité informace o dané rostlině, ze které země pochází, její latinský název, metodu výroby a také základní možné účinky na naše zdraví.

Velmi důležitá je však opatrnost a uvědomění si, že máme dočinění se 100% přírodními a zároveň silně koncentrovanými esencemi, se kterými je třeba umět pracovat. Kde všude je možné esenciální oleje použít?







Osvěžovače vzduchu

Vzhledem k tomu, že esenciální oleje jsou těkavé látky, dokáží se samovolně vypařovat do okolního prostoru. Automaticky se pročišťují prostředí a my je spolu se vzduchem vdechujeme. Proč to tedy nevyužít? Podívejte se na složení osvěžovačů vzduchu - více než 90% tvoří syntetické látky vytvořené člověkem. Jejich dlouhodobé vdechování má řadu vedlejších účinků - jejich celková toxicita může způsobit bolesti hlavy, alergické reakce, poruchy nervového systému apod. Syntetické vůně se z organismu nedokáží zcela vyloučit. Nedejte se oklamat příjemnou vůní a nahraďte je esencí nebo kombinací esencí, která vám je blízká. Pár kapek esenciálního oleje přidáme do aromalampy, aromadifuzoru, případně na aroma polštářku na to určený. Po vdechnutí se vjem dostává do čichového centra mozku, kde je ihned zpracován. Díky velmi rychlému zpracování dokáže pozitivně účinkovat na náš organismus. Touto cestou víme navodit příjemnou atmosféru, vyvolat vzpomínku z dětství, uklidnit rozbouřenou mysl, nebo povzbudit.

Masážní přípravky

Při masáži hraje důležitou roli samotný masážní přípravek, který působí na pokožku a svalstvo klienta. Kvalitní olej nejenže ovlivňuje stav pokožky, ale dokáže proniknout i do hlubších vrstev, tedy do svalstva. Díky správně zvoleným přidaným esenciálním olejem dokážeme svalstvo dle potřeby zchladit nebo zahřát, uvolnit svalové napětí a stimulovat proudění krve. Kvalitní a na míru nesměšovaný olejovou směsí, případně smícháním esencí s aloe vera (pokud nechceme masáž olejovou) si účinně dokáže vyrobit i doma "masážní" elixír na míru. Co nám na to třeba? Vybereme si vhodný esenciální olej a smícháme s nosičem podle typu pleti (na 50 ml nosiče cca 10 kapek esence). Vše spolu smícháme a můžeme aplikovat na pokožku.

Inhalace přes nos

Opět vás trápí nachlazení spojené s rýmou, která nechce ustoupit? Nebo jsou to alergické příznaky typické během období jara, kdy začíná všechno kvést a vy si chcete tento krásný čas v roce vychutnat tak jako ostatní? Zmírnění projevů nachlazení dosáhneme pravidelnou inhalací, na kterou nám stačí pouze větší nádoba, esenciální olej (např. Borovice, máta, rozmarýn, eukalyptus, levandule, citrón) a ručník. Vařící vodu nalijeme do nádoby, přidáme 5-6 kapek oleje, hlavu si přikryjeme ručníkem a 10 minut zhluboka dýcháme. Účinek uvolnění nosu se dostaví ihned. Další možností je olej, kterým si můžete potírat hrudník, případně chodidla večer před spaním, aby se vám lépe dýchalo. Postup přípravy je obdobný jako při masáži - např. 30 ml oleje (např. mandlového) a 5 kapek esenciálního oleje smícháme spolu a potíráme jím hrudník a chodidla před spaním.

Verzí na cesty je tzv. nosní inhalátor, který dokážeme použít kdykoliv během potřeby.

Použití esencí do koupele

Všichni milujeme teplou voňavou lázeň, která nás uvolní, změní myšlenkové pochody a připraví nás na spánek. Mnohé přípravky do koupele sice krásně voní, ale jsou plné syntetických látek, které mohou pokožce více ublížit než pomoci, protože ji zbavují ochranné vrstvy a vysušují. Na příjemnou, voňavou a uvolňující koupel postačuje kvalitní 100% esenciální olej, případně směs esenciálních olejů, které jednoduše přidáme do koupele. Do teplé napuštěné vany přidáme cca 4-9 kapek esenciálního oleje, počet kapek závisí na tom, jaký olej použijeme a samozřejmě velký zřetel musíme brát na děti a osoby s citlivou pokožkou. Do koupele můžeme přidat i 2 dcl mléka, do kterých esence přidáme, mléko slouží jako nosič a také díky němu bude pokožka po koupeli nádherně vláčná. Léčivé esenciální složky přecházejí do našeho těla přes pokožku a stejně i dýcháním. Takže působí nejen na pokožku, ale i na ostatní orgány a také na naše smysly a emoce.